Road Tour Sports pour tous Courseulles-sur-Mer, samedi 6 avril 2024.

Road Tour Sports pour tous Courseulles-sur-Mer Calvados

Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique et Courseulles étant Terre de Jeux 2024, la Ville accueille une étape du Road Tour Sports pour Tous, le 6 avril prochain. Cet événement national est organisé par la Fédération Française Sports pour Tous, visant à sensibiliser les Français aux bénéfices d’une activité physique régulière.

Cette journée sera placée sous le signe de la découverte et de l’écocitoyenneté. Ainsi, petits et grands seront invités à marcher pour ramasser des déchets, à essayer différentes pratiques sportives tchoukball, speedball, parcours en fauteuils …

Au-delà de la marche, des ateliers de sensibilisation ludiques et adaptés à toutes et tous, sur la thématique de l’écocitoyenneté seront animés par des intervenants experts.

L’ensemble des activités sera gratuit et en accès libre.

La journée se déroulera de 10h à 17h, Place de Gaulle. La marche débutera à 10h.

Tous les habitants de la région et les visiteurs sont invités à se joindre à nous pour une journée placée sous le signe du sport, de la convivialité et de l’action écologique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Place du Général de Gaulle

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie

