Road Tour Sport pour tous Le Minihic-sur-Rance, 17 septembre 2021, Le Minihic-sur-Rance.

Road Tour Sport pour tous 2021-09-17 – 2021-09-17

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine Le Minihic-sur-Rance

Retrouvez-nous, petits et grands sont invités à s’initier et découvrir de nombreuses activités, connues ou moins connues.

Un seul objectif : trouver l’activité adaptée qui correspond à vos besoins !

En continu sur la journée : parcours moteur pour les bout’choux

10h à 12h : Les seniors testent leur conditions physique

14h à 16h : Activités avec les scolaires

17h à 18h30 : Qi Gong pour tous

18h30 à 19h15 : Rencontre de 2 associations course à pied Run in Rance et Courir à Cancale

19h15 à 20h15 : Zum’dance Party

20h15 : Résultat du 1er challenge associatif écoresponsable

Accès libre pour tous Pass sanitaire obligatoire.

Vendredi 17 septembre 2021 – A partir de 10h – Le Minihic sur Rance

Cr.bretagne@sportspourtous.org +33 2 98 28 29 33 http://www.sportspourtousbretagne.org/

Retrouvez-nous, petits et grands sont invités à s’initier et découvrir de nombreuses activités, connues ou moins connues.

Un seul objectif : trouver l’activité adaptée qui correspond à vos besoins !

En continu sur la journée : parcours moteur pour les bout’choux

10h à 12h : Les seniors testent leur conditions physique

14h à 16h : Activités avec les scolaires

17h à 18h30 : Qi Gong pour tous

18h30 à 19h15 : Rencontre de 2 associations course à pied Run in Rance et Courir à Cancale

19h15 à 20h15 : Zum’dance Party

20h15 : Résultat du 1er challenge associatif écoresponsable

Accès libre pour tous Pass sanitaire obligatoire.

Vendredi 17 septembre 2021 – A partir de 10h – Le Minihic sur Rance

dernière mise à jour : 2021-09-09 par