Road Tour Sport Pour Tous Bagnoles de l’Orne Normandie, dimanche 7 avril 2024.

Road Tour Sport Pour Tous Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

La Fédération Française Sports pour Tous et l’ensemble de ses Comités Régionaux organisent la 4e édition du Road Tour Sports pour Tous !

Un camion et des animateurs experts sillonnent la France pour sensibiliser les Français aux bienfaits d’une activité physique et sportive régulière sur la forme et sur la santé. Petits et grands sont invités à s’initier et découvrir de nombreuses activités, connues ou moins connues.

Un seul objectif trouver l’activité adaptée qui correspond à ses besoins et à ses envies afin que le sport fasse partie du quotidien de plus de Français ! C’est pourquoi le sport doit être accessible à tous car il est bénéfique au bien-être, au lien social, à la mixité et à l’inclusion de chacun par le jeu.

Ce sont tous ces aspects du sport que la Fédération souhaite faire découvrir grâce à son tour de France ! Parmi les ateliers proposés speedball, tchouckball, parcours de motricité, parcours handi ( fauteuil/ les yeux masquées, volley assis par exemple), marche nordique (avec l’association Bagnoles Oxygène).

La Fédération Française Sports pour Tous et l’ensemble de ses Comités Régionaux organisent la 4e édition du Road Tour Sports pour Tous !

Un camion et des animateurs experts sillonnent la France pour sensibiliser les Français aux bienfaits d’une activité physique et sportive régulière sur la forme et sur la santé. Petits et grands sont invités à s’initier et découvrir de nombreuses activités, connues ou moins connues.

Un seul objectif trouver l’activité adaptée qui correspond à ses besoins et à ses envies afin que le sport fasse partie du quotidien de plus de Français ! C’est pourquoi le sport doit être accessible à tous car il est bénéfique au bien-être, au lien social, à la mixité et à l’inclusion de chacun par le jeu.

Ce sont tous ces aspects du sport que la Fédération souhaite faire découvrir grâce à son tour de France ! Parmi les ateliers proposés speedball, tchouckball, parcours de motricité, parcours handi ( fauteuil/ les yeux masquées, volley assis par exemple), marche nordique (avec l’association Bagnoles Oxygène). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Jardins du Lac

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie

L’événement Road Tour Sport Pour Tous Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne