Road Festival Saint-Jean-de-Braye, 30 septembre 2021, Saint-Jean-de-Braye.

Road Festival 2021-09-30 – 2021-09-30

Saint-Jean-de-Braye Loiret Saint-Jean-de-Braye

Road Festival est un trait d’union entre la culture et le sport. La soirée consiste en une soirée 2 spectacles de danse et cirque : Touche pas à mes Regards et AerolympiK qui défendent les valeurs de l’olympisme et du paralympisme.

laurence.cie.peregrin@gmail.com +33 6 30 73 37 69

