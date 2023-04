Réchauffement climatique sur la réserve RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon Val-du-Layon Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Réchauffement climatique sur la réserve RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon, 2 juin 2023, Val-du-Layon. Réchauffement climatique sur la réserve Vendredi 2 juin, 19h00 RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon gratuit sur inscription visite de la réserve accompagnée par les gestionnaires avec découverte des impacts du climat déjà ressenti. Sortie à 2 voix :

Augustin Fromageot, référent environnement du domaine viticole Belargus et Valérie Chalumeau, conservatrice LPO vous expliqueront les modalités de gestion mise en place sur la réserve naturelle régionale pour s’adapter au réchauffement climatique.

La visite se cloturera par une dégustation de vin. RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon pont barré Val-du-Layon 49750 Saint-Lambert-du-Lattay Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241444422 »}, {« type »: « email », « value »: « anjou.accueil@lpo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T19:00:00+02:00 – 2023-06-02T21:30:00+02:00

2023-06-02T19:00:00+02:00 – 2023-06-02T21:30:00+02:00 réchauffement climatique adaptation vigne LPO Anjou

