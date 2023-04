sortie découverte de la faune RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon Val-du-Layon Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Val-du-Layon

sortie découverte de la faune RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon, 28 mai 2023, Val-du-Layon. sortie découverte de la faune Dimanche 28 mai, 10h30 RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon entrée libre visite tout au long de la journée, prévoir de bonnes chaussures car dénivelé Balade guidée sur la réserve naturelle régionale à la découverte de la faune extraordinaire du site RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon pont barré Val-du-Layon 49750 Saint-Lambert-du-Lattay Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241444422 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T10:30:00+02:00 – 2023-05-28T18:00:00+02:00

2023-05-28T10:30:00+02:00 – 2023-05-28T18:00:00+02:00 insectes oiseaux araignées reptiles réserve naturelle régionale LPO Anjou

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Val-du-Layon Autres Lieu RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon Adresse pont barré Ville Val-du-Layon Departement Maine-et-Loire Age min 4 Age max 75 Lieu Ville RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon Val-du-Layon

RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon Val-du-Layon Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-du-layon/

sortie découverte de la faune RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon 2023-05-28 was last modified: by sortie découverte de la faune RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon 28 mai 2023 RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon Val-du-Layon Val-du-Layon

Val-du-Layon Maine-et-Loire