Lien entre flore et sous-sol rocheux RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon, 28 mai 2023, Val-du-Layon. Lien entre flore et sous-sol rocheux Dimanche 28 mai, 09h30 RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon entrée libre visite le matin, prévoir de bonnes chaussures car dénivelé balade guidée sur la réserve naturelle régionale à la découverte du lien entre flore et sous sol rocheux, sortie à deux voix :

Fabrice Redois, géologue et Valérie Chalumeau, conservatrice de la réserve, vous expliqueront le lien qui existe entre sous sol et flore. C’est la grande diversité géologique du site qui explique en partie la grande richesse floristique et faunistique du site RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon pont barré Val-du-Layon 49750 Saint-Lambert-du-Lattay Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241444422 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

