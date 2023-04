Initiation aux chants d’oiseaux RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon Val-du-Layon Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Initiation aux chants d’oiseaux RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon, 14 mai 2023, Val-du-Layon. Initiation aux chants d’oiseaux Dimanche 14 mai, 09h00 RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon sur inscription, prévoir de bonnes chaussures car dénivelé Balade guidée sur la réserve naturelle régionale pour vous initier ou réviser les chants d’oiseaux, sortie à deux voix :

Denis Farges, ornithologue et Valérie Chalumeau, conservatrice de la réserve, vous expliqueront comment reconnaitre les oiseaux de la réserve par leur chant. Vous ne verrez pas les 120 espèces de la réserve mais vous repartirez avec au moins une dizaine de chant que vous saurez identifier à coup sûr, grâce à des moyens mnémotehcnique ludiques! pour les grands comme pour les petits, débutant ou initié! RNR Pont Barré Beaulieu sur Layon pont barré Val-du-Layon 49750 Saint-Lambert-du-Lattay Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241444422 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

