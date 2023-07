Dans tous les sens… RNR La Massonne La Gripperie-Saint-Symphorien, 30 septembre 2023, La Gripperie-Saint-Symphorien.

Dans tous les sens… Samedi 30 septembre, 10h00 RNR La Massonne Sur inscription

DANS TOUS LES SENS…

A LA RESERVE NATURELLE

DE LA MASSONNE

Découverte sensorielle et paysage sonore, au son de nos

pas et au fil de l’eau…

accompagnée de Samantha Zaccarie et de Fabrice Bony,

artistes, chorégraphes et musiciens, pour réveiller notre part

animale…

RNR La Massonne 17620 La Gripperie SaintSymphorien La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 40 15 18 »}, {« type »: « email », « value »: « sandra.laborde@ne17.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:30:00+02:00

Sandra Laborde – Nature Environnement 17