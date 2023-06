Jeu de piste libellules ou papillons RNR du marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour, 6 juillet 2023, Mayrinhac-Lentour.

Mayrinhac-Lentour,Lot

Jeu de piste autour des libellules et des papillons (en alternance une semaine sur deux). Jeux de découverte et d’orientation, épreuves, indices à décrypter.

Réserve Naturelle Régionale du Marais de Bonnefont. En famille dès 4 ans. 4 et 5€. Sur réservation..

2023-07-06 à 15:30:00 ; fin : 2023-07-06 17:30:00. 5 EUR.

RNR du marais de Bonnefont

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie



Dragonfly and butterfly treasure hunt (alternating every other week). Discovery and orientation games, tests, clues to decipher.

Réserve Naturelle Régionale du Marais de Bonnefont. For families aged 4 and over. 4 and 5? Reservations required.

Búsqueda del tesoro de libélulas y mariposas (alternando cada dos semanas). Juegos de descubrimiento y de orientación, pruebas, pistas para descifrar.

Reserva Natural Regional del Marais de Bonnefont. Para familias a partir de 4 años. ¿4 y 5 años? Reserva obligatoria.

Schnitzeljagd rund um Libellen und Schmetterlinge (abwechselnd jede zweite Woche). Entdeckungs- und Orientierungsspiele, Prüfungen, Hinweise, die es zu entschlüsseln gilt.

Regionales Naturreservat des Marais de Bonnefont. Für Familien ab 4 Jahren. 4 und 5 ? Auf Reservierung.

