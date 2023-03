Nuit internationale de la chauve-souris RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945 Cannes-Écluse Catégories d’Évènement: Cannes-Écluse

Nuit internationale de la chauve-souris RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945, 8 septembre 2023, Cannes-Écluse. Nuit internationale de la chauve-souris Vendredi 8 septembre, 20h30 RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945 Qu’est-ce qu’une chauve-souris ? Quelles sont les mœurs de ces petits mammifères volants ? Comment les reconnaître et les différencier ? Rejoignez-nous le temps d’une balade nocturne dans la réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise pour découvrir ces belles de la nuit ! Vous découvrirez également l’histoire de ce site aux milieux variés, et les mesures mises en place pour les conserver. RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945 77130 Cannes-Ecluse Cannes-Écluse 77130 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

