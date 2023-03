Balade ornithologique au coeur des Seiglats RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945 Cannes-Écluse Catégories d’Évènement: Cannes-Écluse

Balade ornithologique au coeur des Seiglats RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945, 15 avril 2023, Cannes-Écluse. Balade ornithologique au coeur des Seiglats Samedi 15 avril, 10h00 RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945 Rejoignez-nous le temps d’une balade ornithologique autour du plan d’eau de la réserve naturelle régionale des Seiglats ! Vous découvrirez l’histoire de cette ancienne carrière et son réaménagement, favorisant à présent la biodiversité. Nous observerons les oiseaux à l’aide de jumelles et de longues-vues, discuterons de leurs modes de vie, apprendrons à les reconnaitre par le chant… Différentes loges de pics sont également observables depuis le sentier, ouvrez l’œil ! RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945 77130 Cannes-Ecluse Cannes-Écluse 77130 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T12:00:00+02:00

