Flânerie dans les pâtis RNN des pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Blancs-Coteaux, 19 juillet 2023, Blancs-Coteaux.

Blancs-Coteaux,Marne

Découvrez la faune et la flore des pâtis au cours de cette balade au cœur de la Réserve Naturelle Nationale.

Rendez-vous à l’étang de la Persévérance à Oger Blancs-Coteaux.

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

RNN des pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger

Blancs-Coteaux 51190 Marne Grand Est



Discover the flora and fauna of the Pâtis on this walk through the heart of the National Nature Reserve.

Meet at Etang de la Persévérance in Oger Blancs-Coteaux.

Bring walking shoes and weather-appropriate clothing.

Descubra la flora y la fauna de los Pâtis en este paseo por el corazón de la Reserva Natural Nacional.

Encuentro en el Etang de la Persévérance en Oger Blancs-Coteaux.

Lleve calzado para caminar y ropa adecuada para el tiempo.

Entdecken Sie bei diesem Spaziergang durch das Nationale Naturschutzgebiet die Flora und Fauna der Pâtis.

Treffpunkt ist der Étang de la Persévérance in Oger Blancs-Coteaux.

Bringen Sie Wanderschuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mit.

