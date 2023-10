Marché de Noël au Vignoble du Roy René RN 7 Lambesc, 2 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Le marché de Noël du Vignoble du Roy René s’agrandit !

Cette année, une quarantaine d’exposants vous attendent pour fêter Noël !.

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-03 20:00:00. .

RN 7 Vignoble du Roy René

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Vignoble du Roy René Christmas Market gets bigger!

This year, some forty exhibitors are waiting for you to celebrate Christmas!

El Mercado de Navidad del Vignoble du Roy René crece

Este año, unos cuarenta expositores le esperan para celebrar la Navidad

Der Weihnachtsmarkt auf dem Vignoble du Roy René vergrößert sich!

Dieses Jahr erwarten Sie rund 40 Aussteller, um mit Ihnen Weihnachten zu feiern!

Mise à jour le 2023-10-17 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc