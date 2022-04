R’MAXX & Restitution les Fabriques à Musique Brainans, 13 mai 2022, Brainans.

Vendredi 13 mai à 20h

RMaxX c’est à lui seul : sa voix, son beatbox, sa basse, son looper et ses pédales pour un live intime et sans artifice ! Après une carrière musicale de plus de 15 ans, une dizaine de groupes, une quinzaine d’albums, plus de 700 concerts, RMaxX sort son 1er album cette fin d’année 2022, symbole de l’éclosion d’un artiste sans précédent arrivé à maturité.

RESTITUTION LES FABRIQUES À MUSIQUE

Grâce au dispositif de la Sacem Les Fabriques à musique, une classe de 3ème du collège des Louataux à Champagnole rencontre et travaille avec le musicien pédagogue Maxime Ravier autour de son projet RMaxX pour l’écriture et la mise en musique d’une chanson.

Ils seront sur la grande scène du Moulin le temps d’une chanson pour nous partager leur composition !

accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40

