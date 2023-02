RKC – SESSION DE KARTING – ADULTE AEROPORT DE PONTOISE-CORMEILLES BOISSY L AILLERIE Catégories d’Évènement: BOISSY L AILLERIE

RKC – SESSION DE KARTING – ADULTE AEROPORT DE PONTOISE-CORMEILLES, 12 janvier 2023, BOISSY L AILLERIE. RKC – SESSION DE KARTING – ADULTE AEROPORT DE PONTOISE-CORMEILLES. Un spectacle à la date du 2023-01-12 à 00:00 (2023-01-12 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Valable 2 ans à compter de la date d’achat Situées au cœur de la Région Ile de France, à 25 minutes de Paris, les pistes de karting du RKC, aux normes internationales vous accueillent 7 jours sur 7. 4 circuits sont à la disposition des passionnés.* 2 pistes rapides aux normes internationales de 1200 m sont homologuées auprès de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA)* 1 piste de 1000m entièrement refaite en 2013, au parcours plus technique* 1 piste enfant parfaitement sécurisée pour accueillir les débutants à partir de 6 ans.A noter :Adulte = Sodikart GT4R – 270cc – Session de 10min – piste 1000m – A partir de 12 ans et 1,50 m – Casque et Charlotte fournisRESERVATION OBLIGATOIRE SUR WWW.RKC.FR/ MENU LOCATION-RESERVATION- UTILSER UN TICKET CADEAU Infos : 01.30.73.28.00 Votre billet est ici AEROPORT DE PONTOISE-CORMEILLES BOISSY L AILLERIE route aérodrome Val-d’Oise Valable 2 ans à compter de la date d’achat Situées au cœur de la Région Ile de France, à 25 minutes de Paris, les pistes de karting du RKC, aux normes internationales vous accueillent 7 jours sur 7. 4 circuits sont à la disposition des passionnés.

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boissy-l-aillerie/

