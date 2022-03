RK + Guest Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 13e Arrondissement

RK + Guest Marseille 13e Arrondissement, 14 mai 2022, Marseille 13e Arrondissement. RK + Guest Le Moulin 47 Boulevard Perrin Marseille 13e Arrondissement

2022-05-14 – 2022-05-14 Le Moulin 47 Boulevard Perrin

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 13e Arrondissement 24.99 27 RK, de son vrai nom Ryad Kartoum, né le 7 novembre 2001, est un rappeur français qui a grandi dans le quartier de Beauval à Meaux.



Après une série de titres qui permet à RK d’être identifié auprès du public rap, il sort son premier album “Insolent” qui sera certifié platine en 4 mois. Suite à ce succès RK sort son 2nd album “Rêves de gosse” en avril 2019, certifié disque d’or en 2 mois seulement et accompagné d’une tournée dans toute la France où il joue à guichets fermés. En 2020, le jeune talent de Millenium, cellule urbaine du label Capitol, a sorti son 3e album intitulé “Neverland”.



Le showman a annoncé une nouvelle tournée dans toute la France qu’il clôturera en beauté au Zénith de Paris-La Villette le 17 décembre 2021. Le Moulin 47 Boulevard Perrin Marseille 13e Arrondissement

