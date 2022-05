Riz’Ohm & HUG* Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Soirée concerts à la Bibi !

L’association Amavada vous propose pour un de ses derniers concerts de la saison deux soirées sous le signe du rap alternatif, une scène partagée par deux groupes tout droit sortis du terroir caennais, HUG* et Riz’Ohm.Riz’Ohm

R-I-Z, un grain dans la machine, O-H-M, la résistance électrique : avec ses textes oniriques, ses synthés de l’espace et son esthétique cyborg, Riz’Ohm représente l’ambassade du cabarap dans un show où chaque chanson devient un numéro à part entière.HUG*

Il termine sa mue après deux années passées dans sa chambre : il a eu 20 ans en 2020. Trouvant dans le rap une échappatoire, il a pu mettre à profit ses années d’études au conservatoire tout en s’imprégnant des questionnements portés par sa génération. Après Papier Décousu, il prépare un nouvel EP.

Réservation obligatoire au 0231832035 ou à contact@amavada.com.



