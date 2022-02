Rize Vacances Le Rize, 20 avril 2022, Villeurbanne.

Rize Vacances

Le Rize, le mercredi 20 avril à 10:30

Rize vacances de ville en ville Déambulons dans les quartiers, dans les villes, observons les lieux et leurs habitants, détaillons les architectures et construisons ensemble… Un temps de lectures et d’atelier manuel pour se plonger avec les yeux, les oreilles et les doigts au cœur de la vie urbaine, celle que nous connaissons et celle que nous inventons. Dans tes rêves ! – Médiathèques de Villeurbanne Programme complet sur [https://mediatheques.villeurbanne.fr](https://mediatheques.villeurbanne.fr) A partir de 4 ans Durée 1 heure Merci d’inscrire tous les participants, petits et grands

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T10:30:00 2022-04-20T11:30:00