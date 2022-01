Rix And Wonderland Saucats Saucats Catégories d’évènement: Gironde

Rix And Wonderland Saucats, 8 juin 2022, Saucats. Rix And Wonderland Centre Culturel La Ruche 1 allée Montesquieu Saucats

2022-06-08 21:00:00 – 2022-06-08 Centre Culturel La Ruche 1 allée Montesquieu

Dans le cadre du 25ème Jazz And Blues Festival: Groupe de swing et de jazz bordelais, il a imprimé depuis quelques années une patte unique, un son assez acoustique à l'embranchement de plusieurs styles et de plusieurs époques autour du guitariste chanteur Rix. Riches de leur expérience acquise au fil de nombreux concerts en France et en Europe, ainsi que de leurs deux albums consacrés à visiter le style des anciens « crooners » et des « dieux du swing », le guitariste-chanteur Rix a la belle voix de « crooner » excelle sur un répertoire de jazz chanté façon Sinatra ou Nat king Cole, tout en ne s'interdisant pas quelques clins d'oeil vers la pop ou la soul.

