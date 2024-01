Rix and Wonderland Espace culturel Les Arcades Créon, jeudi 15 février 2024.

Rix and Wonderland Espace culturel Les Arcades Créon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:00:00

fin : 2024-02-15 21:30:00

Éric Delsaux dit Rix est un artiste multiple. Guitariste, chanteur, claviériste, compositeur, il est capable de balancer du gros son funky avec ses propres compositions, ou de reprendre George Benson, Marvin Gaye dont il a la sensibilité, et Prince dont il puise l’énergie. Amateur de toutes les musiques, aussi du jazz, celui de Frank Sinatra qu’il reprend si bien, celui plus swing voire manouche qu’il joue parfaitement, la pop anglaise, la soul music et le funk, objets de son dernier album Baamaaz. Riche d’une expérience acquise au fil de nombreux concerts en France et en Europe, le guitariste chanteur Rix revient en quintet, avec sa belle voix, et excelle sur un répertoire qui propose dans son registre soul beaucoup d’improvisations.

EUR.

Espace culturel Les Arcades 3 rue Montesquieu

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@larural.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par OT de l’Entre-deux-Mers