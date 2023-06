Domaine Poupat et Fils Rivotte Briare, 30 juin 2023, Briare.

Briare,Loiret

Dégustation et vente de vins d’Appellation d’Origine Contrôlée coteaux du Giennois : Blanc, Rosé, Rouge. Bâtiments de la 2ème moitié du XIXème siècle, cave voutée de 450 m2 et cuverie au dessus. Exploitation familiale depuis 1650..

Samedi à 14:30:00

Rivotte

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



Tasting and sales of Coteaux du Giennois Appellation d’Origine Contrôlée wines: white, rosé and red. Late 19th-century buildings, vaulted cellars of 450m2 and vat house above it. Family-run estate (4th generation of winegrowers). Farm produce for sale.

Degustación y venta de vinos con denominación de origen controlada (DOC) Coteux du Giennois: tinto, blanco y rosado. Edificios que datan de mediados del siglo XIX, con una cava abovedada de 450 m2 y cubería subterránea. Explotación familiar. Oferta de productos: – Productos de la granja

Verkostung und Verkauf von Weinen der kontrollierten Herkunftsbezeichnung coteaux du Giennois: Weiß, Rosé, Rot. Gebäude aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, 450 m2 großer Gewölbekeller und darüber liegende Gärkeller. Familienbetrieb seit 1650.

