Théâtre : Hilda de Marie NDIAYE Rivotte Briare, 4 février 2024, Briare.

Briare Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04

La pièce de théâtre Hilda de Marie NDIAYE sera donnée au théâtre de l’escabeau les 3 et 4 février à Briare. Pensez à réserver au 02 38 37 01 15 ou à reservation@theâtre-escabeau.com.

La pièce de théâtre Hilda de Marie NDIAYE sera donnée au théâtre de l’escabeau les 3 et 4 février à Briare. Pensez à réserver au 02 38 37 01 15 ou à reservation@theâtre-escabeau.com

Venez découvrir au théâtre de l’Escabeau la pièce de Marie NDIAYE : Hilda. Distribution : Mélanie Pichot, Fabien Moiny, et Aude Béars

Mise en scène et scénographie : Emmanuel Ray ; création lumière : Marco Hollinger ; Création son : Tony Bruneau ; régisseur général : Jean Cardoso. « Mme Lemarchand a besoin d’une femme de peine. Ce sera Hilda. Elle la veut pour le ménage, pour son service, pour ses enfants. Le seul nom d’Hilda l’envoûte, la fascine. Elle la veut pour elle seule, totalement, entièrement. Mme Lemarchand n’a pas l’intention d’exploiter Hilda, ni même de la regarder comme sa bonne. Mme Lemarchand est une femme de gauche. Elle veut éduquer sa servante, la former à la chose

politique, lui apprendre à penser. Il lui faut aussi l’amitié d’Hilda, toute la vie d’Hilda … »

8 EUR.

Rivotte

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-22 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX