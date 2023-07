Roulez Jeunesse ! édition 2023 au Théâtre de L’Escabeau Rivotte Briare, 30 novembre 2023, Briare.

Briare,Loiret

Roulez Jeunesse 2023 ! La Cie Pro du théâtre de l’Escabeau propose une série de spectacles jeune public du 30 novembre au 16 décembre. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir la PépinièreThéâtrale, et d’y partager des moments pleins d’émotions avec les comédien·nes.. Familles

2023-11-30 fin : 2023-12-16 . .

Rivotte

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



Roulez Jeunesse 2023! Cie Pro du théâtre de l’Escabeau presents a series of shows for young audiences from November 30 to December 16. An opportunity for youngsters to discover the PépinièreThéâtrale, and share emotional moments with the actors.

¡Roulez Jeunesse 2023! La Cie Pro du théâtre de l’Escabeau organiza del 30 de noviembre al 16 de diciembre una serie de espectáculos para el público joven. Una oportunidad para que los más jóvenes descubran la PépinièreThéâtrale y compartan momentos emotivos con los actores.

Roulez Jeunesse 2023! Die Cie Pro des Théâtre de l’Escabeau bietet vom 30. November bis zum 16. Dezember eine Reihe von Aufführungen für junges Publikum an. Die Jüngsten haben die Gelegenheit, die PépinièreThéâtrale zu entdecken und emotionale Momente mit den Schauspielerinnen und Schauspielern zu teilen.

Mise à jour le 2023-07-15 par ADRT45