Racontez-nous la Loire au Théâtre de l’Escabeau Rivotte Briare, 25 novembre 2023, Briare.

Briare,Loiret

Racontez-nous la Loire est un projet de la Pépinière théâtale avec la restitution des échanges avec les habitants, le 25 novembre, à 16 h au théâtre de l’escabeau. L’accès est gratuit sur réservation reservation@theatre-escabeau.com

La restitution sera suivie d’un échange/goûter..

Samedi 2023-11-25 16:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Rivotte

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



Racontez-nous la Loire is a project of the Pépinière théâtale, with the restitution of exchanges with local residents, on November 25, at 4 pm at the théâtre de l’escabeau. Free admission by reservation reservation@theatre-escabeau.com

The feedback will be followed by a discussion/snack.

Racontez-nous la Loire (Háblenos del Loira) es un proyecto de la Pépinière théâtale, con una presentación de los resultados de los debates con los vecinos el 25 de noviembre a las 16.00 h en el théâtre de l’escabeau. Entrada gratuita con reserva previa reservation@theatre-escabeau.com

Tras la presentación de los resultados habrá un debate y un aperitivo.

Racontez-nous la Loire ist ein Projekt der Pépinière théâtale mit der Wiedergabe der Gespräche mit den Einwohnern am 25. November um 16 Uhr im Théâtre de l’escabeau. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung ist erforderlich reservation@theatre-escabeau.com

Im Anschluss an die Rückgabe findet ein Austausch/ein Imbiss statt.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX