Les 13èmes rencontres de théâtre amateur Rivotte Briare, 29 septembre 2023, Briare.

Briare,Loiret

Les 13e rencontres de Théâtre Amateur au théâtre de l’Escabeau à Briare se dérouleront du 29 septembre au 1er octobre, en journée et en soirée. Participation au chapeau et restauration sur place..

2023-09-29 fin : 2023-10-01 . .

Rivotte

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



The 13th Rencontres de Théâtre Amateur at the Théâtre de l’Escabeau in Briare will run from September 29 to October 1, day and evening. Hats off and on-site catering.

Los XIII Rencontres de Théâtre Amateur del Théâtre de l’Escabeau de Briare se celebrarán del 29 de septiembre al 1 de octubre, tanto de día como de noche. Sombreros fuera y catering in situ.

Das 13. Amateurtheatertreffen im Théâtre de l’Escabeau in Briare findet vom 29. September bis zum 1. Oktober tagsüber und abends statt. Teilnahme mit Hut und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-15 par ADRT45