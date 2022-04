Rivières – rencontres en bord de Seille Domblans, 27 avril 2022, Domblans.

Rivières – rencontres en bord de Seille Domblans

2022-04-27 – 2022-04-27

Domblans Jura Domblans

EUR Du 25 au 29 avril 2022, la compagnie Prune cheminera à pied le long de la Seille pour s’imprégner des lieux, rencontrer les riverains et écouter des histoires de rivières. Leur expérience itinérante les aidera à concevoir leur prochain spectacle jeune public, “Rivières”. Ils n’attendent que vous !

RENCONTRE LES PIEDS DANS L’EAU ! Autour d’un verre, prenez le temps d’une pause au

bord de l’eau pour rencontrer les artistes, découvrir leur projet, et partager votre

propre regard sur la Seille.

IMMERSION NATURE Chaussons nos bottes, ouvrons grand les yeux et allons explorer

ensemble ce qui vit vraiment dans la Seille ! Laissez-vous guider par un animateur du

CPIE Bresse du Jura à la découverte du petit monde discret et insoupçonné des rivières.

FIN DU VOYAGE ET VEILLÉE FINALE : ON VOUS RACONTE TOUT ! La compagnie Prune vous

racontera son aventure itinérante. Il y aura des photos, des récits, des anecdotes… et

des choses à boire et grignoter ! – Soupe offerte & buvette.

contact@lecolombierdesarts.fr

Domblans

