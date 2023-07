Rivière-sur-Tarn : La caravane du crime s’installe le 24/07 Flower Camping Le Peyrelade Rivière-sur-Tarn, 24 juillet 2023 17:00, Rivière-sur-Tarn.

La Caravane du Crime – Une Murder Party Mobile débarque dans les départements du Gers, de la Haute-Garonne et de l’Aveyron pour l’été 2023. Cette expérience immersive et interactive promet de plonger les participants au cœur d’une enquête captivante. Le 24 juillet 2023, la caravane s’installera le temps d’une soirée à Rivière-sur-Tarn.

Organisée par « Mortelle soirée », le leader de l’organisation de murder party en France, dirigée par Pascal Martin, auteur à succès du thriller « Filtre d’amour », la Caravane du Crime propose une expérience unique en son genre. Les participants auront l’occasion de former des équipes et de se lancer dans une véritable enquête criminelle, où ils devront résoudre un meurtre en utilisant leur sens de l’observation, leur esprit d’analyse et leur logique.

Chaque session d’enquête dure 1h30 et peut accueillir de 10 à 60 participants. Que vous veniez en famille, entre amis ou avec vos collègues, cette activité immersive est ouverte à tous à partir de 10 ans. Les jeunes détectives en herbe âgés de 10 à 14 ans pourront participer à un tarif spécial de 5€, tandis que les adultes et les plus âgés pourront profiter de l’enquête pour un tarif de 10€.

La Caravane du Crime présentera le scénario intrigant de « Qui a tué Benjamin Fergeon ? ». Les participants seront confrontés au mystère entourant la mort de Benjamin Fergeon, un technicien itinérant spécialisé dans la maintenance des appareils électroniques. Benjamin était apprécié de tous ceux qui avaient bénéficié de ses services, ce qui rend sa disparition encore plus mystérieuse. Les participants devront rassembler des preuves, interroger les témoins et examiner les indices pour résoudre le meurtre.

Pour rendre cette expérience encore plus immersive, des comédiens talentueux, tels que Jeanne Pailler dans le rôle du commissaire et Laura Bernocchi dans le rôle d’un témoin, seront présents sur place pour guider les participants tout au long de l’enquête. La caravane s’installera donc à Rivière-sur-Tarn au camping pour deux sessions de 17h à 19h et de 19h30 à 21h30.

Ne manquez pas cette opportunité de vivre une aventure palpitante au cœur d’une enquête criminelle. Pour plus d’informations sur la Caravane du Crime et pour réserver vos places, visitez le site de « Mortelle soirée » à l’adresse http://www.mortellesoiree.com. Vous pouvez également consulter le site personnel de Pascal Martin à l’adresse http://www.martin-pascal.com pour en savoir plus sur l’auteur et ses œuvres.

Rejoignez la Caravane du Crime cet été et découvrez si vous avez l’étoffe d’un véritable détective. Préparez-vous à plonger dans l’intrigue, à défier vos compétences de résolution de problèmes et à vivre une expérience immersive unique en son genre.

Flower Camping Le Peyrelade Rivière-sur-Tarn Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron