Animations médiévales- Château de Peyrelade, 18 juillet 2023, Rivière-sur-Tarn.

Rivière-sur-Tarn,Aveyron

Venez découvrir le Château de Peyrelade à travers des spectacles de chevaliers médiévaux !.

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 . 13 EUR.

Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie



Come and discover the Castle of Peyrelade through medieval knights’ shows!

Venga a descubrir el castillo de Peyrelade a través de los espectáculos de caballeros medievales

Erleben Sie das Schloss von Peyrelade mit mittelalterlichen Rittershows!

