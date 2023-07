Concert Ilea – Château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn, 8 juillet 2023, Rivière-sur-Tarn.

Rivière-sur-Tarn,Aveyron

Par l’initiative de l’association ACALP de Peyrelade, le samedi 8 juillet la chanteuse ILEA se produira au château de Peyrelade..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . 7 EUR.

Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie



On Saturday July 8, Peyrelade’s ACALP association is organizing a concert by singer ILEA at the château de Peyrelade.

El sábado 8 de julio, la asociación ACALP de Peyrelade organiza una actuación de la cantante ILEA en el castillo de Peyrelade.

Auf Initiative des Vereins ACALP von Peyrelade wird am Samstag, den 8. Juli, die Sängerin ILEA im Schloss von Peyrelade auftreten.

