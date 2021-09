Cahors cahors Cahors, Lot Rivière souterraine du Père Noël cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Rivière souterraine du Père Noël cahors, 3 octobre 2021, Cahors. Rivière souterraine du Père Noël

cahors, le dimanche 3 octobre à 13:30

_**Découverte de la spéléologie en suivant une jolie rivière souterraine du Lot**_ Le Groupe Spéléo du Quercy vous invite à cette initiation Rendez à 13h30 – place de la Résistance à Cahors à la croix Prévoir bottes et gants et des vêtements de rechange

Sur inscription préalable – places limitées

Venez découvrir la spéléologie dans une rivière souterraine cahors place de la résistance 46000 cahors Cahors Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T13:30:00 2021-10-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu cahors Adresse place de la résistance 46000 cahors Ville Cahors lieuville cahors Cahors