Canyoning à TAHITI Rivière Puraha, Vallée de la Maroto, TAHITI Hitiaʻa ʻo te Rā Catégorie d’évènement: Hitiaʻa ʻo te Rā

Canyoning à TAHITI Rivière Puraha, Vallée de la Maroto, TAHITI, 1 juillet 2023, Hitiaʻa ʻo te Rā. Canyoning à TAHITI 1 et 2 juillet Rivière Puraha, Vallée de la Maroto, TAHITI 3000 francs pour la location du matériels du club EPI, l’assurance est pris en charge pour cette journée par la FFS Rivière Puraha, Vallée de la Maroto, TAHITI Papenoo Hitiaʻa ʻo te Rā 98707 Papenoo Polynésie française [{« type »: « email », « value »: « teanaorivai@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « toanuinena@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:00:00+02:00 – 2023-07-02T04:00:00+02:00

2023-07-02T20:00:00+02:00 – 2023-07-03T04:00:00+02:00 Canyonisme

Détails Catégorie d’évènement: Hitiaʻa ʻo te Rā Autres Lieu Rivière Puraha, Vallée de la Maroto, TAHITI Adresse Papenoo Ville Hitiaʻa ʻo te Rā Lieu Ville Rivière Puraha, Vallée de la Maroto, TAHITI Hitiaʻa ʻo te Rā

Rivière Puraha, Vallée de la Maroto, TAHITI Hitiaʻa ʻo te Rā https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hitiaa o te r/

Canyoning à TAHITI Rivière Puraha, Vallée de la Maroto, TAHITI 2023-07-01 was last modified: by Canyoning à TAHITI Rivière Puraha, Vallée de la Maroto, TAHITI Rivière Puraha, Vallée de la Maroto, TAHITI 1 juillet 2023 Hitiaʻa ʻo te Rā Rivière Puraha TAHITI Hitiaʻa ʻo te Rā Vallée de la Maroto

Hitiaʻa ʻo te Rā