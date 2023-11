Au petit maquis par Zaama Faso Rivière, 18 novembre 2023, Rivière.

Rivière,Indre-et-Loire

La troupe Zaama-Faso a pour volonté de faire partager les cultures africaines et particulièrement celles

du Burkina Faso. Trois musiciens avec djembés et balafon vous offriront une musique authentique traditionnelle

conçue pour la danse, le partage et la fête. Véritable hymne à la vie !.

Samedi 2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . 17 EUR.

Rivière 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Zaama-Faso troupe aims to share African cultures, particularly those of Burkina Faso

of Burkina Faso. Three musicians with djembes and balafon bring you authentic traditional music

designed for dancing, sharing and celebrating. A true hymn to life!

El objetivo de la compañía Zaama-Faso es compartir las culturas africanas, especialmente las de Burkina Faso

de Burkina Faso. Tres músicos con djembés y balafón le ofrecerán auténtica música tradicional

concebida para bailar, compartir y celebrar. ¡Un verdadero himno a la vida!

Die Truppe Zaama-Faso hat sich zum Ziel gesetzt, die afrikanischen Kulturen und insbesondere die

aus Burkina Faso zu präsentieren. Drei Musiker mit Djemben und Balafon bieten Ihnen eine authentische traditionelle Musik

die für den Tanz, das Teilen und das Feiern konzipiert ist. Eine wahre Hymne an das Leben!

