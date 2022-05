Rivière du Vistre, enquête de tes souvenirs ! Milhaud Milhaud Catégorie d’évènement: Milhaud

Rivière du Vistre, enquête de tes souvenirs ! Milhaud, 11 mai 2022, Milhaud. Rivière du Vistre, enquête de tes souvenirs ! Milhaud

2022-05-11 – 2022-05-11

Milhaud Gard Milhaud Suite à un coup d’eau, la rivière du Vistre a perdu la mémoire… Venez l’aider à retrouver ses souvenirs et reconstituer son histoire au fil de l’eau ! Jeux, énigmes et bonne humeur vous y attendent pour une enquête inoubliable. Balade au bord du Vistre GRATUIT – A partir de 7 ansSur inscription au 06 13 37 97 43ou enviedenviro@gmail.comDate : mercredi 11 mai 2022 de 14h à 16h30. Lieu : Milhaud Cette sortie est animée par Envie d’environnement, membre du CPIE du Gard, dans le cadre du programme d’animation « Et au milieu coulent le Vistre et la Vistrenque », qui est soutenu par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Occitanie, le Département du Gard, la Communauté de Communes Petite Camargue et l’EPTB Vistre Vistrenque. enviedenviro@gmail.com +33 6 13 37 97 43 Milhaud

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégorie d’évènement: Milhaud Autres Lieu Milhaud Adresse Ville Milhaud lieuville Milhaud

Milhaud Milhaud https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/milhaud/

Rivière du Vistre, enquête de tes souvenirs ! Milhaud 2022-05-11 was last modified: by Rivière du Vistre, enquête de tes souvenirs ! Milhaud Milhaud 11 mai 2022

Milhaud