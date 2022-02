Riviera Orchestra – Viva l’Opera Salle Saint-Exupéry Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Riviera Orchestra – Viva l’Opera Salle Saint-Exupéry, 22 février 2022, Menton. Riviera Orchestra – Viva l’Opera

Salle Saint-Exupéry, le mardi 22 février à 20:30

Les Noces de Figaro, Carmen, La Bohème, Don Giovanni, ainsi que des extraits des chefs d’œuvres de Verdi, Léo Delibes, Babieri, Gluck… Une plongée dans l’univers magique de l’opéra !

Entrée Libre

La soprano Lie-Lou Khemila et Riviera Orchestra vous invitent à un récital pour (re)découvrir les airs des grands Opéras . Salle Saint-Exupéry 8 Rue de la République 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T20:30:00 2022-02-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Salle Saint-Exupéry Adresse 8 Rue de la République 06500 Menton Ville Menton lieuville Salle Saint-Exupéry Menton Departement Alpes-Maritimes

Salle Saint-Exupéry Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Riviera Orchestra – Viva l’Opera Salle Saint-Exupéry 2022-02-22 was last modified: by Riviera Orchestra – Viva l’Opera Salle Saint-Exupéry Salle Saint-Exupéry 22 février 2022 Menton Salle Saint-Exupéry Menton

Menton Alpes-Maritimes