Cité de la musique, le samedi 13 novembre à 20:30

Avec ce premier album entre sonorités acoustiques et électriques, les musiciens de Riviera nous embarquent pour un périple unique. Lyrisme et tumulte s’expriment au fil des compositions ; les improvisations s’y déploient, psychédéliques, estompant toute frontière. Un univers poétique original où se mêlent virtuosité, élégance et nostalgie. OLIVIER SAMOUILLAN (VIOLON ALTO, MANDOLINE), JÉRÉMIE SCHACRE (GUITARE), STÉPHANE BULARZ (CONTREBASSE), GUILLAUME CHEVILLARD (BATTERIE)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫JAZZ♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T22:30:00

