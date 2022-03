Rivesaltes : ouverture du musée Joffre pour la nuit européenne des musées. Musée de maréchal Joffre, 14 mai 2022, Rivesaltes.

Musée de maréchal Joffre, le samedi 14 mai à 20:30

Installé dans sa maison natale au coeur du vieux Rivesaltes, le musée-maison natale du maréchal Joffre vous accueille sur ses 200 m3 et ses 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, dans ce qui était l’atelier de tonnellerie de son père, sa carrière et sa vie sont évoqués. L’appartement familial au 1er étage a été reconstitué; la chambre natale avec son alcôve, la cuisine, le bureau meublé avec les éléments authentiques qui se trouvaient à Paris et sur lequel il a écrit ses mémoires, présente les cadeaux offerts par les catalans de Barcelone notamment l’album “Catalunya a Joffre” et des objets personnels. Le second étage, ancien pailler, est consacré à la bataille de la Marne. Il est incrit aux monuments historiques et depuis 2011 il a reçu le label “maison des Illustres”).

Musée de maréchal Joffre 11 rue maréchal Joffre 66 600 Rivesaltes Rivesaltes Pyrénées-Orientales



2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00