Muséoh Oh Oh Seine – Le Noël des enfants au musée Avenue Winston Churchill, 21 décembre 2023, Rives-en-Seine.

10h – 12h30 (pour les 3-6 ans)

14h – 16h30 (pour les 7 ans et +)

Le bruit court que le Père Noël a missionné nos médiatrices pour offrir à vos têtes blondes une journée spéciale au musée. De quoi faire patienter petits et grands enfants jusqu’à sa grande livraison de cadeaux. Sages comme une image ou petites terreurs, ils sont invités à venir nombreux pour s’amuser, créer et partager un délicieux goûter..

2023-12-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-21 16:30:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



10am – 12:30pm (for 3-6 year olds)

2:00 – 4:30 pm (for ages 7 and up)

Rumor has it that Santa Claus has sent our mediators to offer your little ones a special day at the museum. This will keep young and old alike waiting for his big gift delivery. Wise as a picture or little terrors, they are invited to come and have fun, create and share a delicious snack.

10.00 h – 12.30 h (para niños de 3 a 6 años)

14:00 – 16:30 (a partir de 7 años)

Se rumorea que Papá Noel ha pedido a nuestros mediadores que regalen a los más pequeños un día especial en el museo. Algo para que pequeños y mayores esperen su gran entrega de regalos. Tanto si son buenos como un dibujo o un pequeño terror, están invitados a venir en gran número para divertirse, crear y compartir una deliciosa merienda.

10h – 12h30 (für 3-6 Jährige)

14.00 – 16.30 Uhr (für Kinder ab 7 Jahren)

Es wird gemunkelt, dass der Weihnachtsmann unsere Mediatorinnen beauftragt hat, Ihren Kindern einen besonderen Tag im Museum zu schenken. So können Sie kleinen und großen Kindern die Wartezeit bis zu seiner großen Geschenkelieferung verkürzen. Ob brave Kinder oder kleine Schrecken, alle sind herzlich eingeladen, sich zu amüsieren, zu kreieren und einen leckeren Snack zu genießen.

