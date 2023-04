Mini-atelier rigolo : Hasta la vista l’été Avenue Winston Churchill, 25 octobre 2023, Rives-en-Seine.

Animation pour les 3-5 ans.

Ah l’automne ! Le froid qui revient, les jours qui raccourcissent, les chaussettes mouillées… C’est vrai qu’il y a de quoi râler ! Mais pour Lucas le choucas, c’est la plus belle des saisons. Les feuilles de l’arbre où il a installé sa maison tombent au sol et lui offrent la plus belle des vues sur le fleuve. Les enfants sont attendus au musée pour le rencontrer et observer avec lui les bords de Seine se métamorphoser..

2023-10-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-25 11:00:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Animation for 3-5 years old.

Ah, autumn! The cold is back, the days are getting shorter, the socks are wet? It is true that there is something to complain about! But for Lucas the jackdaw, it is the most beautiful season. The leaves of the tree where he has installed his house fall to the ground and offer him the most beautiful view of the river. The children are expected at the museum to meet him and to observe with him the banks of the Seine metamorphosing.

Animación para niños de 3 a 5 años.

Ah, ¡el otoño! Vuelve el frío, los días se acortan, los calcetines se mojan? ¡Es cierto que hay mucho de lo que quejarse! Pero para Lucas, el grajo, es la más bella de las estaciones. Las hojas del árbol donde ha instalado su casa caen al suelo y le ofrecen la vista más hermosa del río. Se espera que los niños acudan al museo para conocerlo y ver cómo cambian las orillas del Sena.

Animation für 3- bis 5-Jährige.

Ah, der Herbst! Die Kälte kehrt zurück, die Tage werden kürzer, die Socken werden nass? Da gibt es viel zu meckern! Aber für Lucas, die Dohle, ist es die schönste Jahreszeit. Die Blätter des Baumes, auf dem er sein Haus hat, fallen zu Boden und bieten ihm den schönsten Blick auf den Fluss. Die Kinder werden im Museum erwartet, um ihn zu treffen und mit ihm zu beobachten, wie sich die Ufer der Seine verwandeln.

Mise à jour le 2023-02-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité