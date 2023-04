Atelier rigolo : Raid en eaux troubles Avenue Winston Churchill, 25 octobre 2023, Rives-en-Seine.

Animation pour les 7-12 ans.

Peur de rien les vikings ? Vraiment ? Et si on vérifiait ça au musée. Nos jeunes pirates du Nord prouvent leur vaillance et embarquent pour une expédition pas comme les autres, en eaux hantées… [En lien avec l’exposition temporaire vikings ! Tempête sur la Seine.].

2023-10-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-10-25 16:30:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Animation for 7-12 years old.

Are the Vikings afraid of anything? Really? Let’s check it out at the museum. Our young pirates of the North prove their valour and embark on an expedition like no other, in haunted waters? [In connection with the temporary exhibition Vikings! Storm on the Seine]

Animación para niños de 7 a 12 años.

¿Los vikingos tienen miedo a algo? ¿De verdad? Comprobémoslo en el museo. Nuestros jóvenes piratas del Norte demuestran su valor y se embarcan en una expedición sin igual, en aguas encantadas.. [En relación con la exposición temporal ¡Vikingos! Tormenta en el Sena]

Animation für 7- bis 12-Jährige.

Angst vor nichts die Wikinger? Wirklich? Wie wäre es, wenn wir das im Museum überprüfen? Unsere jungen Piraten aus dem Norden beweisen ihre Tapferkeit und begeben sich auf eine ungewöhnliche Expedition in spukige Gewässer? [In Verbindung mit der Sonderausstellung « Wikinger – Sturm auf der Seine ».]

