Une oeuvre, un invité, un café : Vatteville et la Seine au temps de ducs Avenue Winston Churchill, 3 octobre 2023, Rives-en-Seine.

Par Mathieu Guyot, archéologue du Groupe Archéologique du Val de Seine.

Découvrez quelques fragments d’histoires maritimes de Vatteville, au temps des ducs de Normandie, à la lumière des sources historiques et archéologiques les plus récentes. Vous verrez que les activités portuaires et piscicoles furent souvent l’objet de conflits entre les autorités ecclésiastiques et laïques. Ruraux, les gens de Vatteville ont toujours eu un pied dans l’eau et l’autre en forêt….

2023-10-03 à 17:30:00 ; fin : 2023-10-03 19:00:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



By Mathieu Guyot, archaeologist of the Groupe Archéologique du Val de Seine.

Discover some fragments of maritime history of Vatteville, at the time of the Dukes of Normandy, in the light of the most recent historical and archaeological sources. You will see that the port and fish farming activities were often the object of conflicts between the ecclesiastical and secular authorities. Rural, the people of Vatteville have always had one foot in the water and the other in the forest?

Por Mathieu Guyot, arqueólogo del Groupe Archéologique du Val de Seine.

Descubra algunos fragmentos de la historia marítima de Vatteville, en la época de los duques de Normandía, a la luz de las fuentes históricas y arqueológicas más recientes. Verá que las actividades portuarias y piscícolas fueron a menudo objeto de conflictos entre las autoridades eclesiásticas y laicas. Los habitantes de Vatteville siempre han tenido un pie en el agua y otro en el bosque?

Von Mathieu Guyot, Archäologe der Groupe Archéologique du Val de Seine.

Entdecken Sie einige Fragmente der maritimen Geschichte von Vatteville zur Zeit der Herzöge der Normandie im Lichte der neuesten historischen und archäologischen Quellen. Sie werden sehen, dass die Hafen- und Fischfangaktivitäten häufig Gegenstand von Konflikten zwischen kirchlichen und weltlichen Behörden waren. Die Menschen in Vatteville, die auf dem Land lebten, standen immer mit einem Bein im Wasser und mit dem anderen im Wald

