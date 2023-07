Rives-en-Seine, Journées Européennes du Patrimoine 2023 Rives-en-Seine, 16 septembre 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

Expo de vêtements liturgiques à l’église de Saint Michel de Saint-Wandrille-Rançon

Découvrez la richesse des broderies des vêtements liturgiques de la paroisse, en plus de cette église établie vers 735 avec des matériaux romains, détruite lors des invasions normandes puis reconstruite en pierre.

Samedi de 14h à 18h et dimanche 10h à 12h et de 14h à 18h

« Tous à Bébec » à l’église de Bébec – Dimanche 17 de 10h30 à 18h

Voilà 200 ans, la commune de Bébec était rattachée à celle de Villequier par décision préfectorale en date du 3 septembre 1823. C’est donc un anniversaire qui sera célébré le 17 septembre au hameau de Bébec sur les hauteurs de Villequier, l’occasion de découvrir ce site bucolique souvent méconnu autour de son église Saint-Pierre… La matinée se veut officielle avec un rappel historique, une cérémonie pour marquer l’évènement, au son des chants marins interprétés par les élèves de l’école de la Marine marchande du Havre. Quant à l’après-midi, elle aura une dimension festive avec une ouverture assurée par le chœur Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime suivie d’une randonnée pour découvrir les châteaux et les richesses du site. Un marché de producteurs, une exposition de vieux matériels agricoles, des démonstrations d’archers, des jeux pour enfants et bien d’autres animations… ainsi qu’une petite restauration sur place permettront au public de passer un bon moment comme au temps de la traditionnelle fête de la moisson. La fête à Bébec s’achèvera par un concert de Yannick Dumont, l’imitateur de Bourvil. Grand parking à proximité, ouvert spécialement pour l’occasion.

Visite théâtralisée de l’église Notre-Dame de Caudebec-en-Caux avec la Compagnie de l’Ephémère – Samedi 16 (horaire à valider)

Visite libre du MuséoSeine, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h

MuséoSeine, le musée de la Seine normande à Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine vous fait [re]découvrir l’histoire de la Basse-Seine, de ses Hommes et de ses paysages de l’Antiquité à nos jours.

Empruntez la passerelle et montez sur le pont du bateau traditionnel la gribane : à l’aplomb du fleuve, les boucles de la Seine s’étalent devant vous et vous invitent à rêver… Puis suivez le cours d’eau et faites escales dans les communes bordant les rives. De Quillebeuf-sur-Seine à Jumièges, des personnages holographiques surgissent du passé pour vous conter leur vie, à leur époque. Évadez-vous et laissez-vous surprendre par la Seine d’hier et d’aujourd’hui.

Admirez l’impressionnant phénomène du mascaret ! Revivez la légèreté des années 20 avec les loisirs en Seine. Découvrez les techniques du pilotage, de la pêche ou encore le franchissement longtemps aventureux de ce ruban d’eau. Explorez le présent et le futur de ce fleuve totalement transformé par son aménagement.

À travers une conception originale, des ambiances interactives et l’utilisation de nouvelles technologies, MuséoSeine vous offre un étonnant voyage au cœur du fleuve !

Visite guidée du MuséoSeine, durée 1h30. Samedi 16 et dimanche 17 à 10H30.

Découvrez le musée avec un médiateur. Sur inscription à musees@cauxseine.fr, 02 35 95 90 13

Exposition : Vikings ! Tempête sur la Seine, samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 18h

Barbares, féroces, pillards… la réputation des vikings n’est plus à faire. Ils fascinent autant qu’ils font peur. Mais ces qualificatifs sont-ils fondés ? Peut-on croire les séries qui fleurissent sur ces hommes venus des pays scandinaves ? MuséoSeine lève le voile sur les invasions vikings lors d’une exposition familiale construite autour d’un faering (bateau de pêche traditionnel scandinave en bois, à rames et parfois à voile). Découvrez la Seine avant les invasions vikings, comprenez pour quelles raisons les hommes du Nord organisent ces expéditions sur le territoire qui deviendra la Normandie, intéressez-vous aux embarcations utilisées pour naviguer, à leurs méthodes de construction, découvrez comment les Francs se défendent face aux raids… L’héritage viking se cantonne-t-il au nom donné à la Normandie ? Du mythe à la réalité, MuséoSeine casse quelques clichés.

Animation jeune public : ateliers enfants vikings, samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Spectacle de la compagnie Nessamelda, samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 18h

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Muséoseine vous offre un voyage dans le temps direction la Seine à l’époque des hommes du Nord. Tout le week-end, venez à la rencontre de la compagnie Nessamelda, une troupe de jongleurs itinérants qui posent leurs chariots rien que pour vous devant MuséoSeine. Ils vous font revire les chansons de geste les plus célèbres du XIe siècle. Ces fabuleuses épopées prennent ici une tournure humoristique alliant théâtre, jonglerie, musique et combats. De la chanson de geste de Roland, en passant par la bataille d’Hastings et la saga de Harald Hardrade, vous voyagez dans ces épopées glorieuses adaptées en pièce de théâtre avec humour. [Horaire à consulter sur le site internet].

MuséoSeine,Avenue Winston Churchill, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Visite guidée du musée Victor Hugo, durée 1h.

samedi 16 septembre à 11h et samedi et dimanche à 14h, 15h30 et 17h

Accompagné d’un médiateur culturel, entrez dans une belle maison bourgeoise du XIXe siècle et découvrez l’intimité des familles Vacquerie et Hugo. La maison, profondément liée à l’amitié des deux familles et surtout à la noyade de Léopoldine, la fille aînée de Victor Hugo, vous plongera dans l’intimité et l’œuvre du grand homme.

Spectacle théâtral : la graineterie de mots, dimanche 17 de 14h à 18h

Découvrez, dans le jardin du musée Victor Hugo, le spectacle théâtral « La graineterie de mots » de Johann Charvel. La graineterie de mots, c’est une charrette et un colporteur, un entremetteur qui invite à semer et à déguster des mots : des rares, des aromatiques, des sauvages, des beaux ou des étranges. 350 mots, et 350 paquets de graines différents…

Prédilection, Fanfreluche, Réminiscence, Nonobstant, Panacée, Zizanie, Seum ou Boloss, Escarcelle ou Chimérique, A fortiori ou Casus Belli… Il y en a pour tous les goûts. Au programme : improvisations, distributions de graines et graines de mots.

Musée Victor Hugo, Quai Victor Hugo, Villequier, 76490 Rives-en-Seine.

Exhibition of liturgical vestments at the church of Saint Michel de Saint-Wandrille-Rançon

Discover the rich embroidery of the parish’s liturgical vestments, as well as this church, established around 735 with Roman materials, destroyed during the Norman invasions and then rebuilt in stone.

Saturday 2-6pm and Sunday 10am-12pm and 2-6pm

« Tous à Bébec » at the Bébec church ? Sunday 17th from 10:30 am to 6 pm

200 years ago, the commune of Bébec was attached to that of Villequier by prefectoral decision dated September 3, 1823. This anniversary will be celebrated on September 17 in the hamlet of Bébec on the heights of Villequier, providing an opportunity to discover this often little-known bucolic site around its Saint-Pierre church? The morning will be official, with a historical review and a ceremony to mark the event, to the sound of sea chanteys performed by students from Le Havre?s Merchant Navy school. The afternoon will have a festive dimension, with an opening performance by the Presto choir of the Maîtrise de Seine-Maritime, followed by a hike to discover the castles and the riches of the site. A farmer?s market, an exhibition of old farming equipment, archers? demonstrations, children?s games and many other activities? as well as a snack bar on site, will enable the public to have a good time as in the days of the traditional harvest festival. The Bébec festival will close with a concert by Bourvil impersonator Yannick Dumont. Large parking lot nearby, specially opened for the occasion.

Dramatized tour of Notre-Dame church in Caudebec-en-Caux with Compagnie de l?Ephémère ? Saturday 16th (times to be confirmed)

Open house at MuséoSeine, Saturday 16th and Sunday 17th September, 10am-6pm

MuséoSeine, the Musée de la Seine Normande in Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine, invites you to discover the history of the Lower Seine, its people and landscapes, from Antiquity to the present day.

Take the footbridge and climb onto the deck of the traditional boat la gribane: as the river rises, the loops of the Seine stretch out before you, inviting you to dream… Then follow the river and stop off in the towns along its banks. From Quillebeuf-sur-Seine to Jumièges, holographic characters emerge from the past to tell you about their lives and times. Escape and let yourself be surprised by the Seine of yesterday and today.

Admire the impressive phenomenon of the tidal bore! Relive the lightness of the 20s with leisure activities on the Seine. Discover the techniques of piloting, fishing or even the long-adventurous crossing of this ribbon of water. Explore the present and future of a river totally transformed by its development.

With its original design, interactive atmosphere and use of new technologies, MuséoSeine takes you on an astonishing journey to the heart of the river!

Guided tour of MuséoSeine, duration 1h30. Saturday 16th and Sunday 17th at 10:30 am.

Discover the museum with a mediator. Registration at musees@cauxseine.fr, 02 35 95 90 13

Exhibition: Vikings! Storm on the Seine, Saturday 16th and Sunday 17th from 10am to 6pm

Barbaric, ferocious, pillaging? the reputation of the Vikings is well established. They fascinate as much as they frighten. But are these adjectives really true? Can we believe the series that flourish about these men from Scandinavia? MuséoSeine lifts the veil on the Viking invasions in a family exhibition built around a faering (traditional Scandinavian fishing boat made of wood, with oars and sometimes sails). Discover the Seine before the Viking invasions, understand why the men of the North organized these expeditions to the territory that would become Normandy, learn about the boats used to navigate and their construction methods, and discover how the Franks defended themselves against the raids? Is the Viking heritage confined to the name given to Normandy? From myth to reality, MuséoSeine breaks some clichés.

Activities for young visitors: Viking children’s workshops, Saturday 16th and Sunday 17th, 10am to 12pm and 1pm to 6pm.

Show by the Nessamelda company, Saturday 16th and Sunday 17th from 10am to 6pm

On the occasion of the European Heritage Days, Muséoseine invites you to take a trip back in time to the days of the Northmen on the Seine. All weekend long, come and meet the Nessamelda company, a troupe of itinerant jugglers who set up their carts just for you in front of MuséoSeine. They’ll bring to life the most famous chansons de geste of the 11th century. These fabulous epics take on a humorous twist, combining theater, juggling, music and combat. From Roland?s chanson de geste, to the Battle of Hastings and the saga of Harald Hardrade, you?ll travel through these glorious epics humorously adapted into a play. [Schedule to be consulted on the website].

MuséoSeine,Avenue Winston Churchill, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Guided tour of the Victor Hugo museum, duration 1h.

saturday September 16 at 11am and Saturday and Sunday at 2pm, 3:30pm and 5pm

Accompanied by a cultural mediator, enter a beautiful 19th-century bourgeois house and discover the intimacy of the Vacquerie and Hugo families. The house, deeply linked to the friendship of the two families and above all to the drowning of Victor Hugo?s eldest daughter, Léopoldine, will plunge you into the intimacy and work of the great man.

Theatrical show: la graineterie de mots, Sunday 17, 2-6pm

Discover Johann Charvel’s theatrical show « La graineterie de mots » in the garden of the Victor Hugo Museum. La graineterie de mots is a cart and a peddler, an intermediary who invites you to sow and savor words: rare, aromatic, wild, beautiful or strange. 350 words, and 350 different seed packets?

Predilection, Fanfreluche, Reminiscence, Nonobstant, Panacée, Zizanie, Seum or Boloss, Escarcelle or Chimérique, A fortiori or Casus Belli? There’s something for everyone. On the program: improvisations, distributions of seeds and seeds of words.

Musée Victor Hugo, Quai Victor Hugo, Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Exposición de ornamentos litúrgicos en la iglesia de Saint Michel de Saint-Wandrille-Rançon

Descubra los ricos bordados de los ornamentos litúrgicos de la parroquia, así como esta iglesia, construida hacia 735 con materiales romanos, destruida durante las invasiones normandas y reconstruida después en piedra.

Sábado de 14:00 a 18:00 y domingo de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00

« Tous à Bébec » en la iglesia de Bébec ? Domingo 17 de 10.30 a 18.00 h

Hace 200 años, el municipio de Bébec se unió al de Villequier por decisión prefectoral de 3 de septiembre de 1823. Este aniversario se celebrará el 17 de septiembre en la aldea de Bébec, en las alturas de Villequier, brindando la oportunidad de descubrir este bucólico lugar, a menudo poco conocido, en torno a la iglesia de Saint-Pierre? La mañana será oficial, con una reseña histórica y una ceremonia para conmemorar la ocasión, al son de cantos marineros interpretados por alumnos de la Escuela de la Marina Mercante de Le Havre. La tarde tendrá una dimensión festiva, con la actuación inaugural del coro Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime, seguida de un paseo para descubrir los castillos y las riquezas del lugar. Un mercado agrícola, una exposición de material agrícola antiguo, demostraciones de arqueros, juegos infantiles y mucho más… así como un merendero in situ, harán que el público se divierta como en la tradicional fiesta de la vendimia. La fiesta de Bébec terminará con un concierto de Yannick Dumont, imitador de Bourvil. Gran aparcamiento en las inmediaciones, abierto especialmente para la ocasión.

Visita teatralizada de la iglesia de Notre-Dame de Caudebec-en-Caux con la Compagnie de l’Ephémère ? Sábado 16 (horarios por confirmar)

Visita gratuita de MuséoSeine, sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 10:00 a 18:00 horas

MuséoSeine, el museo del Sena normando de Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine, le invita a descubrir la historia del Bajo Sena, sus gentes y sus paisajes desde la Antigüedad hasta nuestros días.

Tome la pasarela y suba a la cubierta de la tradicional barca gribane: mientras mira hacia abajo sobre el río, los bucles del Sena se extienden ante usted, invitándole a soñar… A continuación, siga el río y deténgase en las ciudades de sus orillas. De Quillebeuf-sur-Seine a Jumièges, personajes holográficos emergen del pasado para contarle cómo vivían en su época. Escápese y déjese sorprender por el Sena de ayer y de hoy.

Admire el impresionante fenómeno de las mareas Reviva la ligereza de los años 20 con actividades de ocio en el Sena. Descubra las técnicas de pilotaje, pesca o incluso la larga travesía aventurera de esta cinta de agua. Explore el presente y el futuro de este río totalmente transformado por su desarrollo.

Con su original diseño, su ambiente interactivo y el uso de las nuevas tecnologías, MuséoSeine le lleva en un viaje sorprendente al corazón del río

Visita guiada de MuséoSeine, duración 1h30. Sábado 16 y domingo 17 a las 10.30 h.

Descubra el museo con un guía. Inscripción obligatoria en musees@cauxseine.fr, 02 35 95 90 13

Exposición: ¡Vikingos! Tormenta en el Sena, sábado 16 y domingo 17 de 10.00 a 18.00 h

Bárbaros, feroces, saqueadores… la reputación de los vikingos es bien conocida. Fascinan tanto como asustan. Pero, ¿son realmente ciertos estos adjetivos? ¿Podemos creer las series que florecen sobre estos hombres de Escandinavia? MuséoSeine levanta el velo sobre las invasiones vikingas en una exposición familiar construida en torno a un faering (barco de pesca tradicional escandinavo hecho de madera, con remos y a veces velas). Descubra el Sena antes de las invasiones vikingas, entérese de por qué los hombres del Norte organizaban estas expediciones a las tierras que se convertirían en Normandía, conozca las embarcaciones que utilizaban para navegar y sus métodos de construcción, y descubra cómo se defendían los francos de las incursiones.. ¿La herencia vikinga se limita al nombre dado a Normandía? Del mito a la realidad, MuséoSeine rompe algunos tópicos.

Actividades para los jóvenes visitantes: talleres infantiles vikingos, sábado 16 y domingo 17 de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00.

Espectáculo de la compañía Nessamelda, sábado 16 y domingo 17 de 10:00 a 18:00 h

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Muséoseine le propone un viaje en el tiempo a la época de los hombres del Norte en el Sena. Durante todo el fin de semana, venga a conocer a la compañía Nessamelda, una compañía de malabaristas ambulantes que instalarán sus carromatos delante de Muséoseine. Darán vida a algunas de las canciones de gesta más famosas del siglo XI. Aquí, estas fabulosas epopeyas toman un giro humorístico, combinando teatro, malabares, música y combate. Desde la chanson de geste de Roland hasta la batalla de Hastings y la saga de Harald Hardrade, viajarás a través de estas gloriosas epopeyas adaptadas en una obra de teatro llena de humor. Horario a consultar en la página web.

MuséoSeine,Avenue Winston Churchill, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Visita guiada al museo Victor Hugo, duración 1 hora.

sábado 16 de septiembre a las 11 h y sábado y domingo a las 14 h, 15.30 h y 17 h

Acompañado por un mediador cultural, entre en una hermosa casa burguesa del siglo XIX y descubra la intimidad de las familias Vacquerie y Hugo. La casa, profundamente ligada a la amistad de las dos familias y sobre todo al ahogamiento de Léopoldine, la hija mayor de Victor Hugo, le sumergirá en la intimidad y la obra del gran hombre.

Espectáculo teatral: la graineterie de mots, domingo 17 de 14:00 a 18:00 h

Descubra el espectáculo teatral de Johann Charvel « La graineterie de mots » en el jardín del museo Victor Hugo. La graineterie de mots es un carro y un vendedor ambulante, un intermediario que le invita a sembrar y saborear palabras: raras, aromáticas, salvajes, bellas o extrañas. ¿350 palabras y 350 paquetes de semillas diferentes?

¿Predilection, Fanfreluche, Reminiscence, Nonobstant, Panacée, Zizanie, Seum o Boloss, Escarcelle o Chimérique, A fortiori o Casus Belli? Hay para todos los gustos. En el programa: improvisaciones, distribución de semillas y semillas de palabras.

Museo Victor Hugo, Quai Victor Hugo, Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Ausstellung liturgischer Gewänder in der Kirche Saint Michel in Saint-Wandrille-Rançon

Entdecken Sie den Reichtum der Stickereien der liturgischen Gewänder der Gemeinde. Entdecken Sie außerdem diese Kirche, die um 735 mit römischen Materialien errichtet, während der normannischen Invasionen zerstört und anschließend aus Stein wiederaufgebaut wurde.

Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr

« Tous à Bébec » in der Kirche von Bébec ? Sonntag, den 17. von 10:30 bis 18:00 Uhr

Vor 200 Jahren wurde die Gemeinde Bébec durch eine Entscheidung des Präfekten vom 3. September 1823 der Gemeinde Villequier angegliedert. Dieser Jahrestag wird am 17. September im Weiler Bébec auf den Anhöhen von Villequier gefeiert und bietet die Gelegenheit, diesen oft verkannten bukolischen Ort rund um die Kirche Saint-Pierre zu entdecken Der Vormittag ist offiziell mit einem geschichtlichen Rückblick und einer Zeremonie, die das Ereignis mit Seemannsliedern von Schülern der Schule der Handelsmarine in Le Havre würdigt. Der Nachmittag hat eine festliche Dimension mit einer Eröffnung durch den Chor Presto der Maîtrise de Seine-Maritime, gefolgt von einer Wanderung, um die Schlösser und den Reichtum des Ortes zu entdecken. Ein Bauernmarkt, eine Ausstellung alter landwirtschaftlicher Geräte, Vorführungen von Bogenschützen, Kinderspiele und viele andere Aktivitäten sowie ein Imbiss vor Ort sorgen dafür, dass die Besucher eine schöne Zeit wie zur Zeit des traditionellen Erntedankfests verbringen können. Das Fest in Bébec endet mit einem Konzert von Yannick Dumont, dem Bourvil-Imitator. Großer Parkplatz in der Nähe, der eigens für diesen Anlass geöffnet wird.

Theatralische Besichtigung der Kirche Notre-Dame in Caudebec-en-Caux mit der Compagnie de l’Ephémère ? Samstag, 16. (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)

Freie Besichtigung des MuséoSeine, Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, von 10 bis 18 Uhr

MuséoSeine, das Museum der normannischen Seine in Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine, lässt Sie die Geschichte der Basse-Seine, ihrer Menschen und ihrer Landschaften von der Antike bis heute entdecken.

Gehen Sie über die Fußgängerbrücke und betreten Sie das Deck des Traditionsschiffs La Gribane: Im Lot des Flusses breiten sich die Schleifen der Seine vor Ihnen aus und laden Sie zum Träumen ein… Folgen Sie dann dem Wasserlauf und machen Sie Halt in den Gemeinden, die an den Ufern liegen. Von Quillebeuf-sur-Seine bis Jumièges tauchen holografische Figuren aus der Vergangenheit auf, um Ihnen von ihrem Leben zu ihrer Zeit zu erzählen. Entfliehen Sie dem Alltag und lassen Sie sich von der Seine von gestern und heute überraschen.

Bestaunen Sie das beeindruckende Phänomen des Mascaret! Erleben Sie die Leichtigkeit der 20er Jahre mit den Freizeitaktivitäten auf der Seine. Entdecken Sie die Techniken des Lotsen, des Angelns oder auch die lange Zeit abenteuerliche Überquerung dieses Wasserbandes. Erforschen Sie die Gegenwart und die Zukunft dieses Flusses, der durch seine Umgestaltung völlig verändert wurde.

Mit einem originellen Konzept, interaktiven Atmosphären und dem Einsatz neuer Technologien bietet Ihnen MuséoSeine eine erstaunliche Reise ins Herz des Flusses!

Geführte Besichtigung des MuséoSeine, Dauer 1,5 Stunden. Samstag, 16. und Sonntag, 17. um 10:30 Uhr.

Entdecken Sie das Museum mit einem Mediator. Nach Anmeldung bei musees@cauxseine.fr, 02 35 95 90 13

Ausstellung: Wikinger! Sturm auf der Seine, Samstag, 16. und Sonntag, 17. von 10 bis 18 Uhr

Barbaren, Wilde, Plünderer? der Ruf der Wikinger ist unumstritten. Sie faszinieren und verängstigen gleichermaßen. Aber sind diese Bezeichnungen wirklich gerechtfertigt? Kann man den Serien glauben, die über diese Männer aus Skandinavien verbreitet werden? MuséoSeine lüftet den Schleier der Wikingerinvasionen in einer Familienausstellung, die um einen Faering herum aufgebaut ist (ein traditionelles skandinavisches Fischerboot aus Holz, mit Rudern und manchmal auch mit Segeln). Entdecken Sie die Seine vor den Wikingereinfällen, verstehen Sie, warum die Nordmänner diese Expeditionen in das Gebiet, das später die Normandie werden sollte, organisierten, interessieren Sie sich für die zur Navigation verwendeten Boote, ihre Baumethoden und entdecken Sie, wie sich die Franken gegen die Überfälle verteidigten Ist das Erbe der Wikinger auf den Namen der Normandie beschränkt? Vom Mythos zur Realität: MuséoSeine bricht mit einigen Klischees.

Kinderprogramm: Wikinger-Workshops für Kinder, Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr.

Aufführung der Kompanie Nessamelda, Samstag 16. und Sonntag 17. von 10 bis 18 Uhr

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen Muséoseine eine Zeitreise in Richtung Seine zur Zeit der Nordmänner an. Treffen Sie das ganze Wochenende über die Compagnie Nessamelda, eine Gruppe reisender Jongleure, die ihre Wagen nur für Sie vor MuséoSeine abstellen. Sie lassen Sie die berühmtesten Chansons de geste aus dem 11. Diese fabelhaften Epen nehmen hier eine humorvolle Wendung, indem sie Theater, Jonglage, Musik und Kämpfe miteinander verbinden. Von Rolands Chanson de geste über die Schlacht von Hastings bis hin zur Saga von Harald Hardrade reisen Sie durch diese glorreichen Epen, die auf humorvolle Weise in ein Theaterstück umgewandelt wurden. /~~Der Zeitplan ist auf der Website zu finden.

MuséoSeine, Avenue Winston Churchill, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Geführte Besichtigung des Victor Hugo-Museums, Dauer 1 Std.

samstag, 16. September um 11 Uhr sowie Samstag und Sonntag um 14, 15.30 und 17 Uhr

Betreten Sie in Begleitung eines Kulturvermittlers ein schönes bürgerliches Haus aus dem 19. Jahrhundert und entdecken Sie die Intimität der Familien Vacquerie und Hugo. Das Haus ist eng mit der Freundschaft der beiden Familien und vor allem mit dem Ertrinken von Leopoldine, der ältesten Tochter Victor Hugos, verbunden.

Theateraufführung: La graineterie de mots, Sonntag, 17. von 14 bis 18 Uhr

Entdecken Sie im Garten des Victor-Hugo-Museums das Theaterstück « La graineterie de mots » von Johann Charvel. La graineterie de mots, das ist ein Karren und ein Hausierer, ein Heiratsvermittler, der dazu einlädt, Wörter zu säen und zu kosten: seltene, aromatische, wilde, schöne oder seltsame. 350 Wörter und 350 verschiedene Samenpakete?

Bevorzugung, Fanfreluche, Reminiszenz, Nonobstant, Panacea, Zizanie, Seum oder Boloss, Escarcelle oder Chimérique, A fortiori oder Casus Belli? Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auf dem Programm stehen Improvisationen, das Verteilen von Samen und das Verteilen von Wörtern.

Victor Hugo Museum, Quai Victor Hugo, Villequier, 76490 Rives-en-Seine

