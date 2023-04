Atelier rigolo : Lancelot de la Seine Avenue Winston Churchill, 9 août 2023, Rives-en-Seine.

Animation pour les 6-8 ans.

Diantre ! Chevalières et chevaliers sont convoqués à la table ronde du musée.

Il s’y prépare une quête les menant droit sur les bords de la Seine médiévale. Les ingrédients pour cette folle aventure ? Courage, côte de mailles et coupe au bol, okay ?!!.

2023-08-09 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-09 16:30:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Animation for 6-8 years old.

What the heck! Knights are summoned to the round table of the museum.

They are preparing a quest that will lead them straight to the banks of the medieval Seine. The ingredients for this crazy adventure? Courage, chain mail and bowl cut, okay?!

Animación para niños de 6 a 8 años.

¡Qué diablos! Los caballeros son convocados a la mesa redonda del museo.

Se está preparando una aventura que les llevará directamente a las orillas del Sena medieval. ¿Los ingredientes de esta loca aventura? Valor, cota de malla y un corte de tazón, ¿vale?

Animation für 6- bis 8-Jährige.

Was zum Teufel? Ritterinnen und Ritter werden an den runden Tisch des Museums gerufen.

Dort wird eine Quest vorbereitet, die sie direkt an die Ufer der mittelalterlichen Seine führen soll. Die Zutaten für dieses verrückte Abenteuer? Mut, Kettenhemd und Topfschnitt, okay?!

