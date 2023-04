Mini-atelier rigolo : La balade des mômes heureux Avenue Winston Churchill, 2 août 2023, Rives-en-Seine.

Animation pour les 3-5 ans.

Allez hop ! On part en vadrouille, direction les bords de Seine de Caudebec-enCaux/Rives-en-Seine. Nos promeneurs ont intérêt à échauffer leurs pieds mais pas que ! Oreilles, yeux, nez et bouche vont s’activer eux aussi. Après s’être amusés sur les quais, rendez-vous en atelier où cette fois, ce sont les mains qui prennent le relais..

2023-08-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-02 11:00:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Animation for 3-5 years old.

Let’s go ! We leave in mop, direction the edges of the Seine of Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine. Our walkers should warm up their feet but not only! Ears, eyes, nose and mouth will also be active. After having had fun on the quays, let’s meet in the workshop where this time, it’s the hands that take over.

Animación para niños de 3 a 5 años.

Vamos de paseo Vamos de paseo, hacia las orillas del Sena en Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine. Nuestros paseantes calentarán los pies, ¡pero no sólo eso! Oídos, ojos, nariz y boca también estarán activos. Después de habernos divertido en los muelles, iremos al taller donde esta vez, son las manos las que tomarán el relevo.

Animation für 3- bis 5-Jährige.

Los, hopp, hopp! Wir gehen auf Wanderschaft, in Richtung der Seine-Ufer von Caudebec-enCaux/Rives-en-Seine. Unsere Spaziergänger sollten besser ihre Füße aufwärmen, aber nicht nur das! Auch Ohren, Augen, Nase und Mund werden aktiv. Nachdem Sie sich an den Ufern vergnügt haben, begeben Sie sich in ein Atelier, wo diesmal die Hände das Zepter übernehmen.

