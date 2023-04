Atelier enfant : « Flip book » Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie, 28 juillet 2023, Rives-en-Seine.

Proposez à vos enfants de participer à un atelier de création. Au programme, la fabrication d’un flip book.

Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation..

2023-07-28 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-28 16:00:00. .

Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Quai Victor Hugo

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Offer your children to participate in a creative workshop. On the program, the making of a flip book.

Workshop for children from 4 to 11 years old, supervised by a cultural mediator of the Department, on reservation.

Invite a sus hijos a participar en un taller creativo. En el programa, la realización de un libro animado.

Taller para niños de 4 a 11 años, supervisado por un mediador cultural del Departamento, en la reserva.

Schlagen Sie Ihren Kindern vor, an einem kreativen Workshop teilzunehmen. Auf dem Programm steht die Herstellung eines Daumenkinos.

Workshop für Kinder von 4 bis 11 Jahren, betreut von einem Kulturvermittler des Departements, nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-01-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité