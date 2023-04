Atelier rigolo : Chevaliérisation Avenue Winston Churchill, 19 juillet 2023, Rives-en-Seine.

Animation pour les 7-12 ans.

Oyez oyez brave gens ! Le ménestrel vous annonce en chantant qu’un atelier fort daté se tiendra au musée. Chez les chevaliers vous voyagerez pour tenter de remonter la Seine du passé. Courage et bravoure seront à convoquer avant de ripailler devant un goûter !.

2023-07-19 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-19 16:30:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Animation for 7-12 years old.

Oyez oyez brave people! The minstrel announces you by singing that a very dated workshop will be held in the museum. With the knights you will travel to try to go up the Seine of the past. Courage and bravery will be summoned before enjoying a snack!

Animación para niños de 7 a 12 años.

¡Oyez oyez valientes! El juglar anuncia con una canción que se va a celebrar un taller muy fechado en el museo. Con los caballeros viajarás para intentar remontar el Sena del pasado. ¡Se apelará al coraje y a la valentía antes de disfrutar de un tentempié!

Animation für 7- bis 12-Jährige.

Hört, hört, brave Leute! Der Minnesänger verkündet euch singend, dass im Museum ein Workshop stattfindet, der in die Vergangenheit zurückreicht. Bei den Rittern werden Sie auf Reisen gehen und versuchen, die Seine aus der Vergangenheit zurückzuverfolgen. Mut und Tapferkeit sind gefragt, bevor Sie einen Snack zu sich nehmen!

