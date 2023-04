Atelier enfant : « Carte pop-up » Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie, 14 juillet 2023, Rives-en-Seine.

Proposez à vos enfants un atelier de travaux manuels. Au programme, la création de carte pop-up.

Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation..

2023-07-14 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-14 16:00:00. .

Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Quai Victor Hugo

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Offer your children a craft workshop. On the program, the creation of pop-up cards.

Workshop for children from 4 to 11 years old, supervised by a cultural mediator of the Department, on reservation.

Ofrezca a sus hijos un taller de manualidades. El programa incluye la creación de tarjetas pop-up.

Taller para niños de 4 a 11 años, supervisado por un mediador cultural del Departamento, en la reserva.

Schlagen Sie Ihren Kindern einen Bastelworkshop vor. Auf dem Programm steht die Gestaltung einer Pop-up-Karte.

Workshop für Kinder von 4 bis 11 Jahren, betreut von einem Kulturvermittler des Departements, nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-01-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité