Atelier rigolo : Les experts Rives-en-Seine Avenue Winston Churchill, 12 juillet 2023, Rives-en-Seine.

Animation pour les 6-8 ans.

Secteur balisé, lampes UV allumées, empreintes relevées, ça sent le nouveau meurtre à MuséoSeine. Que les enfants mettent leurs lunettes de soleil sur le nez, il y a un sacré mystère à élucider !.

2023-07-12 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-12 16:30:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Animation for 6-8 years old.

The area is marked out, the UV lights are on, and fingerprints have been found. It’s like a new murder at MuseoSeine. Let the children put their sunglasses on their noses, there is a mystery to be solved!

Animación para niños de 6 a 8 años.

La zona está delimitada, las luces ultravioletas encendidas y se han encontrado huellas dactilares. Huele a nuevo asesinato en MuséoSeine. Ponte las gafas de sol, ¡hay un misterio por resolver!

Animation für 6- bis 8-Jährige.

Markierter Bereich, eingeschaltete UV-Lampen, Fingerabdrücke – es riecht nach einem neuen Mordfall im MuséoSeine. Die Kinder sollen sich die Sonnenbrillen auf die Nase setzen, denn es gibt ein großes Geheimnis zu lüften!

Mise à jour le 2023-02-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité