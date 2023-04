Une oeuvre, un invité, un café : Le claveau de Saint-Wandrille et les décors sculptés des abbayes de la basse Seine à l’époque carolingienne Avenue Winston Churchill, 6 juin 2023, Rives-en-Seine.

Par Gilles Deshayes, archéologue médiéviste.

Gilles Deshayes nous présente la sculpture carolingienne telle qu’elle était exposée à la vue des religieux des monastères de Fontenelle et de Jumièges au moment des incursions vikings. Vous découvrirez avec lui comment de nombreux blocs de pierre, intacts ou fragmentaires, permettent d’imaginer l’ornementation des églises et de mesurer la place du transport fluviomaritime dans la diffusion de la pierre de Caen..

2023-06-06 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-06 19:00:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



By Gilles Deshayes, medieval archaeologist.

Gilles Deshayes presents Carolingian sculpture as it was displayed for the monks of the Fontenelle and Jumièges monasteries to see at the time of the Viking incursions. You will discover with him how many blocks of stone, intact or fragmentary, allow us to imagine the ornamentation of the churches and to measure the place of the fluviomaritime transport in the diffusion of the stone of Caen.

Por Gilles Deshayes, arqueólogo medieval.

Gilles Deshayes presenta la escultura carolingia tal y como fue expuesta a la vista de los monjes de los monasterios de Fontenelle y Jumièges en la época de las incursiones vikingas. Descubrirá con él cómo numerosos bloques de piedra, intactos o fragmentarios, permiten imaginar la ornamentación de las iglesias y medir el papel del transporte fluviomarítimo en la difusión de la piedra de Caen.

Von Gilles Deshayes, Archäologe und Mittelalterforscher.

Gilles Deshayes stellt uns die karolingische Skulptur vor, wie sie zur Zeit der Wikingereinfälle von den Geistlichen der Klöster Fontenelle und Jumièges besichtigt werden konnte. Sie werden mit ihm entdecken, wie zahlreiche intakte oder fragmentarische Steinblöcke es ermöglichen, sich die Verzierungen der Kirchen vorzustellen und den Stellenwert des Fluss- und Seetransports bei der Verbreitung des Steins aus Caen zu ermessen.

