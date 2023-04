Visite guidée de l’exposition Vikings ! Tempête sur la Seine Avenue Winston Churchill, 3 juin 2023, Rives-en-Seine.

Barbares, féroces, pillards… la réputation des vikings n’est plus à faire. Ils fascinent autant qu’ils font peur. Mais ces qualificatifs sont-ils fondés ? Peut-on croire les séries qui fleurissent sur ces hommes venus des pays scandinaves ?.

2023-06-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-03 15:45:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Barbarians, ferocious, plunderers? the reputation of the Vikings is well known. They fascinate as much as they scare. But are these qualifiers founded? Can we believe the series that flourish on these men from the Scandinavian countries?

Bárbaros, feroces, saqueadores… la reputación de los vikingos está bien asentada. Fascinan tanto como asustan. Pero, ¿están justificadas estas descripciones? ¿Podemos creer las series que florecen sobre estos hombres de Escandinavia?

Barbaren, Wilde, Plünderer – der Ruf der Wikinger ist unumstritten. Sie faszinieren und verängstigen gleichermaßen. Aber sind diese Bezeichnungen wirklich gerechtfertigt? Kann man den Serien glauben, die über diese Männer aus Skandinavien verbreitet werden?

